На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля .

Согласно сообщению, источник землетрясения находится на глубине 7 км.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Последнее землетрясение в этом районе было 6 февраля 2024 магнитудой 2,4.

Землетрясения в Украине

Небольшие землетрясения периодически фиксируются в Украине в районе Карпат.

Сильные землетрясения, ощущаемые в Украине, генерирует зона Вранча. Эта зона принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался вследствие того, что евразийская материковая плита - это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых следует на юг, а другой - в сторону Камчатки.