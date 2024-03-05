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На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

Украина, Вторник 05 марта 2024 08:44
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На Прикарпатье зафиксировали землетрясение Фото: в Надвирной зафиксировали землетрясение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В районе города Надвирна Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло 4 марта в 15:05.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Согласно сообщению, источник землетрясения находится на глубине 7 км.

На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Последнее землетрясение в этом районе было 6 февраля 2024 магнитудой 2,4.

Землетрясения в Украине

Небольшие землетрясения периодически фиксируются в Украине в районе Карпат.

Сильные землетрясения, ощущаемые в Украине, генерирует зона Вранча. Эта зона принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался вследствие того, что евразийская материковая плита - это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых следует на юг, а другой - в сторону Камчатки.

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