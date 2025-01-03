Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення
У Прикарпатському медзакладі виявили низку серйозних порушень, які ставлять під загрозу права і здоров'я пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.
Порушення в медичному закладі на Прикарпатті
Моніторингова група Національного превентивного механізму (НПМ) відвідала Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, де під час візиту було виявлено серйозні порушення.
Фото: Telegram омбудсмена України
Зокрема, було виявлено такі недоліки:
- Відсутність опалення в одному з відділень, що створює небезпечні умови для пацієнтів, особливо в зимовий період.
- Приміщення, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, потребують капітального ремонту та оновлення. Стан будівель та обладнання не дозволяє забезпечити належні умови для лікування.
- Порушення приватності пацієнтів через недостатнє обладнання та облаштування приміщень, а також неналежний рівень медичного догляду, зокрема, відсутність регулярних консультацій лікарів-спеціалістів.
- Відсутність гарячої води в душових і недостатня кількість твердого інвентарю в палатах, що негативно впливає на гігієнічні умови для пацієнтів.
- Лікарський засіб із простроченим терміном придатності, що становить пряму загрозу для життя і здоров'я пацієнтів.
- Приміщення без укриття для пацієнтів та відсутність доступу для маломобільних людей: виявлено відсутність пандусів, підйомників та поручнів, що ускладнює доступ до медичних послуг для осіб з обмеженими можливостями.
"Такі умови в медичних закладах є неприйнятними! Готуємо акти реагування до компетентних органів. Права пацієнтів мають бути відновлені, а умови лікування - гідні та безпечні", - наголосив Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, що українці, які стикаються з несумлінним наданням послуг у медичних закладах, можуть скаржитися до Національної служби здоров'я України. Найчастіше пацієнти скаржаться на вимагання лікарями коштів за ліки та послуги, які входять до Програми медичних гарантій.