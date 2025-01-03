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Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 16:00
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Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення Фото: порушення в Прикарпатському психіатричному центрі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Прикарпатському медзакладі виявили низку серйозних порушень, які ставлять під загрозу права і здоров'я пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

Порушення в медичному закладі на Прикарпатті

Моніторингова група Національного превентивного механізму (НПМ) відвідала Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, де під час візиту було виявлено серйозні порушення.

Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення

Фото: Telegram омбудсмена України

Зокрема, було виявлено такі недоліки:

  • Відсутність опалення в одному з відділень, що створює небезпечні умови для пацієнтів, особливо в зимовий період.
  • Приміщення, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, потребують капітального ремонту та оновлення. Стан будівель та обладнання не дозволяє забезпечити належні умови для лікування.
  • Порушення приватності пацієнтів через недостатнє обладнання та облаштування приміщень, а також неналежний рівень медичного догляду, зокрема, відсутність регулярних консультацій лікарів-спеціалістів.
  • Відсутність гарячої води в душових і недостатня кількість твердого інвентарю в палатах, що негативно впливає на гігієнічні умови для пацієнтів.
  • Лікарський засіб із простроченим терміном придатності, що становить пряму загрозу для життя і здоров'я пацієнтів.
  • Приміщення без укриття для пацієнтів та відсутність доступу для маломобільних людей: виявлено відсутність пандусів, підйомників та поручнів, що ускладнює доступ до медичних послуг для осіб з обмеженими можливостями.

"Такі умови в медичних закладах є неприйнятними! Готуємо акти реагування до компетентних органів. Права пацієнтів мають бути відновлені, а умови лікування - гідні та безпечні", - наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що українці, які стикаються з несумлінним наданням послуг у медичних закладах, можуть скаржитися до Національної служби здоров'я України. Найчастіше пацієнти скаржаться на вимагання лікарями коштів за ліки та послуги, які входять до Програми медичних гарантій.

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Прикарпатье Лікарні
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