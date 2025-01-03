Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения
В Прикарпатском медучреждении обнаружили ряд серьезных нарушений, которые ставят под угрозу права и здоровье пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Нарушения в медицинском учреждении на Прикарпатье
Мониторинговая группа Национального превентивного механизма (НПМ) посетила Прикарпатский областной клинический центр психического здоровья, где во время визита были выявлены серьезные нарушения.
Фото: Telegram омбудсмена Украины
В частности, были выявлены следующие недостатки:
- Отсутствие отопления в одном из отделений, что создает опасные условия для пациентов, особенно в зимний период.
- Помещения, не соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, требуют капитального ремонта и обновления. Состояние зданий и оборудования не позволяет обеспечить надлежащие условия для лечения.
- Нарушение приватности пациентов из-за недостаточного оборудования и обустройства помещений, а также ненадлежащий уровень медицинского ухода, в частности, отсутствие регулярных консультаций врачей-специалистов.
- Отсутствие горячей воды в душевых и недостаточное количество твердого инвентаря в палатах, что негативно влияет на гигиенические условия для пациентов.
- Лекарственное средство с просроченным сроком годности, что представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пациентов.
- Помещение без укрытия для пациентов и отсутствие доступа для маломобильных людей: выявлено отсутствие пандусов, подъемников и поручней, что затрудняет доступ к медицинским услугам для лиц с ограниченными возможностями.
"Такие условия в медицинских учреждениях являются неприемлемыми! Готовим акты реагирования в компетентные органы. Права пациентов должны быть восстановлены, а условия лечения - достойные и безопасные", - отметил Дмитрий Лубинец.
Напомним, что украинцы, которые сталкиваются с недобросовестным предоставлением услуг в медицинских учреждениях, могут жаловаться в Национальную службу здоровья Украины. Чаще всего пациенты жалуются на вымогательство врачами средств за лекарства и услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий.