Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения

В Прикарпатском медучреждении обнаружили ряд серьезных нарушений, которые ставят под угрозу права и здоровье пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Нарушения в медицинском учреждении на Прикарпатье Мониторинговая группа Национального превентивного механизма (НПМ) посетила Прикарпатский областной клинический центр психического здоровья, где во время визита были выявлены серьезные нарушения. Фото: Telegram омбудсмена Украины В частности, были выявлены следующие недостатки: Отсутствие отопления в одном из отделений, что создает опасные условия для пациентов, особенно в зимний период.

в одном из отделений, что создает опасные условия для пациентов, особенно в зимний период. Помещения, не соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям , требуют капитального ремонта и обновления. Состояние зданий и оборудования не позволяет обеспечить надлежащие условия для лечения.

, требуют капитального ремонта и обновления. Состояние зданий и оборудования не позволяет обеспечить надлежащие условия для лечения. Нарушение приватности пациентов из-за недостаточного оборудования и обустройства помещений, а также ненадлежащий уровень медицинского ухода, в частности, отсутствие регулярных консультаций врачей-специалистов.

из-за недостаточного оборудования и обустройства помещений, а также ненадлежащий уровень медицинского ухода, в частности, отсутствие регулярных консультаций врачей-специалистов. Отсутствие горячей воды в душевых и недостаточное количество твердого инвентаря в палатах, что негативно влияет на гигиенические условия для пациентов.

в душевых и недостаточное количество твердого инвентаря в палатах, что негативно влияет на гигиенические условия для пациентов. Лекарственное средство с просроченным сроком годности , что представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пациентов.

, что представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пациентов. Помещение без укрытия для пациентов и отсутствие доступа для маломобильных людей: выявлено отсутствие пандусов, подъемников и поручней, что затрудняет доступ к медицинским услугам для лиц с ограниченными возможностями. "Такие условия в медицинских учреждениях являются неприемлемыми! Готовим акты реагирования в компетентные органы. Права пациентов должны быть восстановлены, а условия лечения - достойные и безопасные", - отметил Дмитрий Лубинец.