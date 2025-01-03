ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения

Украина, Пятница 03 января 2025 16:00
UA EN RU
Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения Фото: нарушения в Прикарпатском психиатрическом центре (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Прикарпатском медучреждении обнаружили ряд серьезных нарушений, которые ставят под угрозу права и здоровье пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Нарушения в медицинском учреждении на Прикарпатье

Мониторинговая группа Национального превентивного механизма (НПМ) посетила Прикарпатский областной клинический центр психического здоровья, где во время визита были выявлены серьезные нарушения.

Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения

Фото: Telegram омбудсмена Украины

В частности, были выявлены следующие недостатки:

  • Отсутствие отопления в одном из отделений, что создает опасные условия для пациентов, особенно в зимний период.
  • Помещения, не соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, требуют капитального ремонта и обновления. Состояние зданий и оборудования не позволяет обеспечить надлежащие условия для лечения.
  • Нарушение приватности пациентов из-за недостаточного оборудования и обустройства помещений, а также ненадлежащий уровень медицинского ухода, в частности, отсутствие регулярных консультаций врачей-специалистов.
  • Отсутствие горячей воды в душевых и недостаточное количество твердого инвентаря в палатах, что негативно влияет на гигиенические условия для пациентов.
  • Лекарственное средство с просроченным сроком годности, что представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пациентов.
  • Помещение без укрытия для пациентов и отсутствие доступа для маломобильных людей: выявлено отсутствие пандусов, подъемников и поручней, что затрудняет доступ к медицинским услугам для лиц с ограниченными возможностями.

"Такие условия в медицинских учреждениях являются неприемлемыми! Готовим акты реагирования в компетентные органы. Права пациентов должны быть восстановлены, а условия лечения - достойные и безопасные", - отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что украинцы, которые сталкиваются с недобросовестным предоставлением услуг в медицинских учреждениях, могут жаловаться в Национальную службу здоровья Украины. Чаще всего пациенты жалуются на вымогательство врачами средств за лекарства и услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прикарпатье Больницы
NEWS
СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"
СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты