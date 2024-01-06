На Прикарпатті чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" і отримав підозру

За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ. Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Надвірнянського лісового господарства, вилучено земельні ділянки неподалік "Буковеля".

В подальшому ці землі вартістю 17 млн гривень було передано у приватну власність.

Чиновнику оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Фото: чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" (gp.gov.ua)