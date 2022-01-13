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На Прикарпатье на перевалах установили пункты обогрева: где переждать мороз

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Прикарпатье, Четверг 13 января 2022 10:21
На Прикарпатье на перевалах установили пункты обогрева: где переждать мороз Фото: пункты обогрева организовали на Прикарпатье (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иванна Шовкун

На всех перевалах Прикарпатья развернули пункты обогрева. Там можно согреться и переждать мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог Ивано-Франковской области в Facebook.

Пункты обогрева организовали на Яблуницком, Вышковском, Кривопольском и Буковецком перевалах. Там столбики термометров показывают 13-16 градусов мороза.

"По состоянию на 06:00 13 января на Яблуницком перевале -16 градусов мороза, на Вышковском - 14 градусов, Кривопольском и Буковецком - 13 градусов. На всех перевалах развернуты мобильные пункты обогрева", - говорится в сообщении.

Отмечают, что водители могут переждать мороз в местах отстоя автотранспорта.

Кроме того, на дорогах государственного значения проводят противогололедную обработку. В настоящее время покрытие трасс сухое.

Напомним, в Киеве начали работу два новых пункта из-за сильных морозов. Открытые ранее пункты продолжают работу во всех районах столицы.

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