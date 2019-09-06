На Прикарпатье с начала года объемы потребления газа уменьшились на 17%

Объемы потребления природного газа в Ивано-Франковской области продолжают сокращаться. Так, за 8 месяцев 2019 года на Прикарпатье было потреблено 363,6 млн куб. голубого топлива, это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаза".

Как отмечается, уменьшение объемов распределения газа произошло за счет всех категорий потребителей. Наибольшее сокращение потребления голубого топлива наблюдается среди бытовых потребителей - на 25%, промышленность сократила использование газа на 14%, бюджетные учреждения - на 11%, религиозные организации - на 22%, ТКЭ - на 15%. Вследствие уменьшения объемов потребления газа АО "Ивано-Франковскгаз" недополучил 41,1 млн грн (без НДС) выручки.

"Отрицательная динамика в потреблении природного газа наблюдается по всем категориям потребителей. Если в 2018 году религиозные организации и предприятия ТКЭ увеличили потребление газа, то в 2019 году наблюдается обратная тенденция", - отметил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

Сообщается, что от объемов потребления природного газа зависит финансирование работ по содержанию газораспределительной системы в надлежащем состоянии и выполнение мероприятий предусмотренных инвестпрограммой АО "Ивано-Франковскгаз". Ведь, источником финансирования текущей деятельности компании, затрат на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы является выручка от распределения газа.

От стоимости одного кубометра газа "Ивано-Франковскгаз" за предоставление услуги по распределению энергоресурса получает лишь около 12%. Кризисная ситуация с поступлением средств усугубляется еще и сезонностью потребления газа - когда в летний период оно значительно уменьшается по сравнению с холодным временем года.