На Прикарпатье газопроводы обследует современная мобильная лаборатория

Газовый вентиль (УНИАН)

"Ивано-Франковскгаз" ищет утечки газа на подземных газопроводах среднего и высокого давления с помощью современной мобильной лаборатории. За 5 дней работы с помощью передвижной лаборатории обследовано 45 км и выявлено 56 утечек газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты газораспределительной компании начали обследование газовых сетей в Косовском районе. Современный автомобиль Toyota Hilux оборудован приборами, которые позволяют определить места повреждения труб и утечек газа. Эти приборы фиксируют наименьшую концентрацию газа на расстоянии 8 метров при скорости движения автомобиля до 40 км в час", - говорится в сообщении.

Восемь датчиков на бампере анализируют воздух и выявляют наличие в нем метана. Предполагаемое место повреждения трубы фиксируется на карте, а программа сообщает об этом сигналом. После этого специалисты "Ивано-Франковскгаза" с помощью ручного детектора устанавливают точное место утечки и вызывают аварийную службу 104 для его локализации.

"Чтобы вовремя обнаружить повреждения газопровода, утечки газа и не допустить аварийную ситуацию, специалисты нашей компании путем пешего обхода трасс газораспределительной системы ежегодно обследуют 11 тысяч км газопроводов, - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский. - Применение передвижных мобильных лабораторий позволит в несколько десятков раз ускорить процесс обследования труб, сделать его автоматизированным, повысить точность обследования".

В єтом году с помощью современной мобильной лаборатории газовики планируют обследовать также газопроводы в Снятинском, Коломыйском районах и Ивано-Франковске.