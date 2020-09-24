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На Прикарпатті газопроводи обстежує сучасна мобільна лабораторія

Івано-Франківськ, Четвер 24 вересня 2020 12:44
На Прикарпатті газопроводи обстежує сучасна мобільна лабораторія
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

"Івано-Франківськгаз" шукає витоки газу на підземних газопроводах середнього і високого тиску за допомогою сучасної мобільної лабораторії. За 5 днів роботи за допомогою пересувної лабораторії обстежено 45 км та виявлено 56 витоків газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Фахівці газорозподільної компанії розпочали обстеження газових мереж в Косівському районі. Сучасний автомобіль Toyota Hilux обладнаний приладами, які дозволяють визначити місця пошкодження труб та витоків газу. Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості руху автомобілю до 40 км на годину", - йдеться у повідомленні.

Вісім датчиків на бампері аналізують повітря та виявляють наявність в ньому метану. Передбачуване місце пошкодження труби фіксується на карті, а програма сповіщає про це сигналом. Після цього фахівці "Івано-Франківськгазу" за допомогою ручного детектора встановлюють точне місце витоку та викликають аварійну службу 104 для його локалізації.

"Щоб вчасно виявити пошкодження газопроводу, витоки газу та не допустити аварійної ситуації, фахівці нашої компанії шляхом пішого обходу трас газорозподільної системи щорічно обстежують 11 тисяч км газопроводів, - говорить технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський. - Застосування пересувних мобільних лабораторій дозволить в кілька десятків раз пришвидшити процес обстеження труб, зробити його автоматизованим, підвищити точність обстеження".

Цього року за допомогою сучасної мобільної лабораторії газовики планують обстежити також газопроводи у Снятинському, Коломийському районах та Івано-Франківську.

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