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Приходько: зимние каникулы в Раде больше месяца, когда в стране множество вопросов, - недопустимо

Автор: Наталия Гурковская

Зимние каникулы в Верховной раде продолжительностью в 38 дней, когда есть множество нерешенных насущных вопросов - недопустимы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Оппозиционной платформы - За життя" Натальи Приходько в эфире Live.

"С начала года перед государством возникло очень много вызовов. Речь идет не только о нагнетании на международной арене относительно ситуации у границ Украины, но и об экономическом, энергетическом кризисе. К тому же количество заболеваний коронавирусом растет ежедневно, а значит, мы на пороге новой волны. И именно тогда, когда государство требует немедленной реакции власти на эти вызовы, она на них не реагирует, а Верховная рада до сих пор на каникулах. Парламент возвращается к работе только 25 января. 38 рекордных дней "зимних каникул" за последние 10 лет! Это при том, что у нас парламентско-президентская республика, где Верховная рада играет ключевую роль в государственном процессе. Поэтому я считаю, что каникулы в Раде более месяца, когда в стране куча проблем - это недопустимо", - уверена она.

Кроме того, парламентарий возмущена тем, что именно при стремительном росте цен на продукты в Верховной раде меняют кресла, бездумно тратят бюджетные средства.

Как сообщалось, ранее Приходько заявляла, что законодательного фундамента, который должен быть заложен для реализации Минских соглашений, до сих пор не существует.

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Оппозиционная платформа За життя