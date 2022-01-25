Приходько: реформирование ВР следует начать с предоставления оппозиции возможности влиять на решения страны

Реформирование Верховной рады Украины должно начаться с предоставления оппозиции возможности влиять на судьбу государства. Ведь на сегодняшний день монобольшинство игнорирует все законопроекты "Оппозиционной платформы - За життя".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Оппозиционной платформы - За життя" Натальи Приходько в эфире телеканала Live.
"В последнее время только и речь о реформировании Верховной рады. Во время моей рабочей поездки во Францию наши международные партнеры давали нам советы, как сделать парламент лучше. Так вот, прежде всего, по их словам, мы должны сделать кодекс этики. Ведь сегодня в ВР его нет, результат этого видим в поведении многих депутатов. К тому же у нас не обеспечены права оппозиции, что также недопустимо. На сегодняшний день в регламенте нет того пункта, что оппозиция имеет обязательную долю в инициировании проектов законов. Анализируя законы, которые принимаются, невооруженным глазом видно, что проекты законов оппозиции игнорируются, а чаще даже не выносятся на рассмотрение в повестку дня", - отметила парламентарий.
Как известно, Украина - демократическое правовое государство, поэтому с вышеприведенных двух пунктов и должно начаться реформирование Верховной рады.
"Я считаю, что спикер ВР Руслан Стефанчук как никто другой знает Конституцию Украины, и говоря о реформировании парламента должен понимать, что начинать нужно с соблюдения и сохранения прав оппозиции", - резюмировала Наталья Приходько.
Как сообщалось, ранее Приходько заявляла, что зимние каникулы в Верховной раде продолжительностью в 38 дней, когда есть множество нерешенных насущных вопросов - недопустимы.