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Приходько: реформирование ВР следует начать с предоставления оппозиции возможности влиять на решения страны

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Киев, Вторник 25 января 2022 13:39
Приходько: реформирование ВР следует начать с предоставления оппозиции возможности влиять на решения страны Фото: народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Наталья Приходько (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Реформирование Верховной рады Украины должно начаться с предоставления оппозиции возможности влиять на судьбу государства. Ведь на сегодняшний день монобольшинство игнорирует все законопроекты "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Оппозиционной платформы - За життя" Натальи Приходько в эфире телеканала Live.

"В последнее время только и речь о реформировании Верховной рады. Во время моей рабочей поездки во Францию ​​наши международные партнеры давали нам советы, как сделать парламент лучше. Так вот, прежде всего, по их словам, мы должны сделать кодекс этики. Ведь сегодня в ВР его нет, результат этого видим в поведении многих депутатов. К тому же у нас не обеспечены права оппозиции, что также недопустимо. На сегодняшний день в регламенте нет того пункта, что оппозиция имеет обязательную долю в инициировании проектов законов. Анализируя законы, которые принимаются, невооруженным глазом видно, что проекты законов оппозиции игнорируются, а чаще даже не выносятся на рассмотрение в повестку дня", - отметила парламентарий.

Как известно, Украина - демократическое правовое государство, поэтому с вышеприведенных двух пунктов и должно начаться реформирование Верховной рады.

"Я считаю, что спикер ВР Руслан Стефанчук как никто другой знает Конституцию Украины, и говоря о реформировании парламента должен понимать, что начинать нужно с соблюдения и сохранения прав оппозиции", - резюмировала Наталья Приходько.

Как сообщалось, ранее Приходько заявляла, что зимние каникулы в Верховной раде продолжительностью в 38 дней, когда есть множество нерешенных насущных вопросов - недопустимы.

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