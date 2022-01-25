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Приходько: реформування ВР потрібно почати з надання опозиції можливості впливати на рішення країни

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 13:39
Приходько: реформування ВР потрібно почати з надання опозиції можливості впливати на рішення країни Фото: народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Приходько (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Реформування Верховної ради України має початися з надання опозиції можливості впливати на долю держави. Адже на сьогодні монобільшість ігнорує усі законопроекти "Опозиційної платформи - За життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Приходько в ефірі телеканалу Live.

"Останнім часом тільки й мова про реформування Верховної ради. Під час моєї робочої поїздки до Франції наші міжнародні партнери давали нам поради, як зробити парламент кращим. Так ось, насамперед, за їхніми словами, ми маємо зробити кодекс етики. Адже до сьогодні у ВР його немає, результат цього бачимо у поведінці багатьох депутатів. До того ж у нас не забезпечені права опозиції, що також є неприпустимим. На сьогодні у регламенті немає того пункту, що опозиція має обов’язкову частку в ініціюванні проєктів законів. Аналізуючи закони, які ухвалюються, неозброєним оком видно, що проекти законів опозиції ігноруються, а частіше навіть не виносяться на розгляд до порядку денного", - зауважила парламентар.

Як відомо, Україна - демократична правова держава, тому з вищенаведених двох пунктів і має розпочатися реформування Верховної ради.

"Я вважаю, що спікер ВР Руслан Стефанчук як ніхто інший знає Конституцію України, та говорячи про реформування парламенту має розуміти, що починати потрібно з дотримання та збереження прав опозиції", - резюмувала Наталія Приходько.

Як повідомлялося, раніше Приходько заявляла, що зимові канікули у Верховній раді тривалістю 38 днів, коли є безліч невирішених нагальних питань - неприпустимі.

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Опозиційна платформа За життя
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