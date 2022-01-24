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Приходько: очередное повышение тарифов в Украине станет катастрофой

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Киев, Понедельник 24 января 2022 16:16
Приходько: очередное повышение тарифов в Украине станет катастрофой Фото: народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Наталья Приходько (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В случае повышения тарифов в Украине катастрофы не избежать, ведь большинство граждан и сейчас не готовы оплачивать платежки, а с подорожанием долги за услуги ЖКХ возрастут еще больше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Оппозиционной платформы - За життя" Натальи Приходько.

"Повышение цен на коммунальные услуги станет катастрофой! В ноябре, когда только начинался отопительный сезон, задолженность за услуги ЖКХ составляла более 70 млрд грн. То есть это еще тогда, когда не пришли морозы. Учитывая нынешнюю погоду, даже страшно представить, насколько вырастет долг до конца зимы, ведь люди будут не способны оплачивать платежки с огромными суммами, они окажутся перед выбором - купить продуктов или заплатить за коммуналку, цены на которую вообще не сравнить с тем, что они зарабатывают. Общаясь с гражданами на своем округе, я понимаю, насколько критическая ситуация. Люди плачут, и я не знаю, что мне им говорить в такие моменты! Вот недавно пришла бабушка и спрашивает: "Как мне решить, что сделать с пенсией - купить лекарства или заплатить за коммунальные услуги, а есть тогда что?" Хорошо, когда пожилым людям могут помочь дети или внуки, но что делать другим? - спросила парламентарий.

При этом, отметила политик, у государства есть деньги на выплаты миллионных зарплат руководителям государственных банков и другим топ-чиновникам государственных предприятий.

"Как народный депутат, я не знаю о достижениях банкиров, получивших зарплату в размере более 1 млн грн. Однако мы помним, как в эпицентре громких скандалов в СМИ уже были руководители "Укрпочты" и НАК "Нафтогаз Украины". При этом у наших пенсионеров нет денег не то, чтобы заплатить за коммуналку, им продукты купить не за что. Для меня эта ситуация непонятна вообще. У власти на первом месте всегда должны быть люди и улучшение их жизни", - резюмировала Приходько.

Как сообщалось, ранее Приходько заявляла, что зимние каникулы в Верховной раде продолжительностью в 38 дней, когда есть множество нерешенных насущных вопросов - недопустимы.

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