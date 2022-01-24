Приходько: чергове підвищення тарифів в Україні стане катастрофою

У разі підвищення тарифів в Україні катастрофи не уникнути, адже більшість громадян і зараз не ладні оплачувати платіжки, а з подорожчанням борги за послуги ЖКГ зростуть ще більше.

"Підвищення цін на комунальні послуги стане катастрофою! У листопаді, коли тільки починався опалювальний сезон, заборгованість за послуги ЖКГ становила понад 70 млрд грн. Тобто це ще тоді, коли не прийшли морози. Враховуючи нинішню погоду, навіть страшно уявити, наскільки зросте борг до кінця зими. Адже люди будуть не здатні оплачувати платіжки з величезними сумами. У них стане вибір - купити продуктів чи заплатити за комуналку, ціни на яку взагалі не порівняти з тим, що вони заробляють. Спілкуючись з громадянами на своєму окрузі, я розумію, наскільки критична ситуація. Люди плачуть, і я не знаю, що мені їм казати у такі моменти! Ось нещодавно прийшла бабуся і питає: "Як мені вирішити, що зробити з пенсією - купити ліки чи заплатити за комунальні послуги, а їсти тоді що?" Добре, коли похилим людям можуть допомогти діти або онуки, але що робити іншим?" - запитала парламентар.

При цьому, зауважила політик, в держави є гроші на виплати мільйонних зарплат керівникам державних банків та іншим топ-посадовцям державних підприємств.

"Як народний депутат, я не знаю про досягнення банкірів, які отримали зарплату у розмірі понад 1 млн грн. Однак ми пам’ятаємо, як в епіцентрі гучних скандалів у ЗМІ вже були керівники "Укрпошти" та НАК "Нафтогаз України". При цьому у наших пенсіонерів немає грошей не те щоб заплатити за комуналку, їм продукти купити нема за що. Для мене ця ситуація незрозуміла взагалі. У влади на першому місці завжди мають бути люди та поліпшення їхнього життя", - резюмувала Приходько.