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После прихода к власти талибы переживают "экзистенциальный кризис", - Байден

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Вашингтон, Четверг 19 августа 2021 15:22
После прихода к власти талибы переживают "экзистенциальный кризис", - Байден Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден считает, что пришедшие к власти в Афганистане руководители радикального движения "Талибан" переживают "экзистенциальный кризис". Их тревоги связаны с международным признанием сформированного ими правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Байдена телеканалу ABC News.

"Думаю, они проходят через своего рода экзистенциальный кризис на тему того, нужно ли им международное признание в качестве законного правительства", - сказал он.

Байден также отметил, что талибы озабочены не только своими убеждениями, но вопросами обеспечения экономики и сплочения афганского общества.

Экзистенциальный кризис - состояние тревоги, чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования.

Напомним, США планируют обсудить ситуацию в Афганистане с мировыми лидерами. Это должно произойти в ближайшие дни.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Афганистан
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