ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після приходу до влади таліби переживають "екзистенціальну кризу", - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 19 серпня 2021 15:22
Після приходу до влади таліби переживають "екзистенціальну кризу", - Байден Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден вважає, що керівники радикального руху "Талібан", які прийшли до влади в Афганістані, переживають "екзистенціальну кризу". Їх тривоги пов'язані з міжнародним визнанням сформованого ними уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена телеканалу ABC News.

"Думаю, вони проходять через свого роду екзистенціальну кризу на тему того, чи потрібно їм міжнародне визнання в якості законного уряду", - сказав він.

Байден також зазначив, що таліби стурбовані не тільки своїми переконаннями, але питаннями забезпечення економіки і згуртування афганського суспільства.

Екзистенціальна криза-стан тривоги, почуття глибокого психологічного дискомфорту при питанні про сенс існування.

Нагадавши, США планують обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами. Це має відбутися найближчими днями.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Афганистан
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну