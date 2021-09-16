В приграничном районе Закарпатья обнаружили схрон с боеприпасами

Фото: в Закарпатской области обнаружили схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)

В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника, который обустроил схрон. "Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ. По информации силовиков, из тайника было изъято: почти 2 кг тротила;

400 г пластида;

10 средств для инициирования взрыва;

3 реактивные противотанковые гранаты;

4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 и Ф-1. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Правохранители устанавливают источники поступления средств поражения. "Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей". - добавили в СБУ.