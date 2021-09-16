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У прикордонному районі Закарпаття виявили схрон з боєприпасами

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Закарпатська область , Четвер 16 вересня 2021 10:20
У прикордонному районі Закарпаття виявили схрон з боєприпасами Фото: в Закарпатській області виявили схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

В Закарпатській облатсі співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили схрон з боєприпасами. Схованку було обладнано у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохронці затримали зловмисника, який облаштував схрон.

"Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї". - повідомили в СБУ.

За інформацією силовиків, з схованки було вилучено:

  • майже 2 кг тротилу;
  • 400 г пластиду;
  • 10 засобів для ініціювання вибуху;
  • 3 реактивні протитанкові гранати;
  • 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 та Ф-1.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Правохоронці встановлюють джерела надходження засобів ураження.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". - додали в СБУ.

Нагадаємо, що правоохоронці під час антитерористичних навчань у Рівненській області виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь.

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