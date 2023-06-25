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Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, - CNN

Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він втік після вчоршній подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті припустила, що шефа "вагнерівців" можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

На її думку, російський диктатор Володимир Путін не пробачає зрадникам.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", - сказала вона.

Невдалий заколот Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що збирається "розібратися з беззаконням" у Росії, тому зі своїми найманцями "йде на Москву". Бойовики зайшли до Ростова, Воронежа та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося.

Тим часом у Москві готувалися до боїв, перекрили шляхи та зігнали озброєних силовиків. Сам Путін та російська еліта втекли з Москви.

Після невдалої спроби бунту Пригожин заявив, що відводить своїх вояк, а сам їде до Білорусі.

Детальніше про спробу бунту Пригожина та "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинВагнерівці