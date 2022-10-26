Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна, приховуючи поразку "Вагнера", - ISW

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин критикує Міноборони Росії, щоб приховати відсутність "перемог" своїх найманців під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Зокрема, він залучив свій ресурс "РІА Фан" для просування своєї кампанії з вербування ув'язнених.

Путінський режим багато в чому залежить від монополізації державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії, зазначають експерти.

Пригожин формує потрібні наративи серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське військове командування.

Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля, пишуть аналітики.

На їхню думку, невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.

Ключові висновки ISW

Російські офіційні особи, ймовірно, риторично пов'язують війну в Україні з релігійними ідеалами, нібито доступними як християнам, так і мусульманам, щоб задовольнити релігійні та етнічні меншини.

Російська окупаційна влада продовжує стверджувати, що евакуація в Херсонській області є частиною ширшої програми переселення.

Опитування показують, що ставлення російської громадськості до російського уряду принципово не змінилося, попри громадський тиск, пов'язаний із війною в Україні.

Українські сили завдали наземних ударів на захід від Сватового та Кремінної.

Російські війська продовжують займати запасні та оборонні позиції на східному березі Дніпра.

Російські війська провели безуспішні наземні атаки на Донеччині.

Російські військові продовжують мобілізацію особового складу, порушуючи правила набору. Російські зусилля щодо мобілізації також створюють навантаження на російський ринок праці.

Українські партизани скоїли напад на голову окупації в окупованій Запорізькій області.

Раніше аналітики писали, що Пригожин продовжує нарощувати владу та створює паралельну Збройним силам Росії військову структуру, яка може становити загрозу для правління Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

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