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Пригожин бросил вызов пропаганде Путина, скрывая поражение "Вагнера", - ISW

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Москва, Среда 26 октября 2022 06:33
Пригожин бросил вызов пропаганде Путина, скрывая поражение "Вагнера", - ISW Фото: пригожин бросил вызов пропаганде Путина, скрывая поражение "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критикует Минобороны России, чтобы скрыть отсутствие "побед" своих наемников под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Пригожин, вероятно, использует все больше платформ, чтобы усилить позиции в информационном пространстве. В частности, он привлек свой ресурс "РИА Фан" для продвижения своей кампании по вербовке заключенных.

Путинский режим во многом зависит от монополизации государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии, отмечают эксперты

Пригожин формирует нужные нарративы среди военкоров, постоянно отвлекая внимание от своих сил, унижая российское высшее военное командование.

Тесное взаимодействие Пригожина со СМИ и интернет-сообществом позволяет ему реагировать на любую критику или неблагоприятные нарративы в режиме реального времени, в отличие от Минобороны России или Кремля, пишут аналитики.

По их мнению, недовольство силовиков действиями России в Украине, указывает на то, что президент России Владимир Путин будет продолжать бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

Ключевые выводы ISW

  • Российские официальные лица, вероятно, риторически связывают войну в Украине с религиозными идеалами, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, чтобы удовлетворить религиозные и этнические меньшинства.
  • Российские оккупационные власти продолжают утверждать, что эвакуация в Херсонской области является частью более широкой программы переселения.
  • Опросы показывают, что отношение российской общественности к российскому правительству принципиально не изменилось, несмотря на общественное давление, связанное с войной в Украине.
  • Украинские силы нанесли наземные удары западнее Сватово и Кременной.
  • Российские войска продолжают занимать запасные и оборонительные позиции на восточном берегу Днепра.
  • Российские войска провели безуспешные наземные атаки в Донецкой области.
  • Российские военные продолжают мобилизацию личного состава в нарушение правил набора. Российские усилия по мобилизации также создают нагрузку на российский рынок труда.
  • Украинские партизаны совершили нападение на главу оккупации в оккупированной Запорожской области.

Ранее аналитики писали, что Пригожин продолжает наращивать власть и создает параллельную Вооруженным силам России военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина - по крайней мере, в информационном пространстве.

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