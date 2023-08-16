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Пригожин буває у Білорусі. У ГУР розкрили, чим зараз займається ватажок "вагнерівців"

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Київ, Середа 16 серпня 2023 15:41
Пригожин буває у Білорусі. У ГУР розкрили, чим зараз займається ватажок "вагнерівців" Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відвідує Білорусь. Він та його найманці повернулися до свого так званого "бізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що після невдалого перевороту Пригожин буває у Білорусі. За його словами, і сам Пригожин, і його бойовики повернулися до "бізнесу"

"З того ІПСО та тролінгу, що ми бачимо, чим займаються "вагнерівці" на кордонах країн-членів НАТО та ЄС - це один з інструментів, які вони використовують і виконують сьогодні. А взагалі займаються власними справами, зокрема, бізнес-проектами. Це не ідеологічна структура, там головний інтерес - меркантильний", - пояснив представник розвідки.

Він додав, що ПВК "Вагнера" відновила діяльність, яка була у них до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Збережені, живі, на свободі ("вагнерівці", - ред.) і з значною кількістю можливості в середині так званої РФ і ззовні. Ми говоримо зараз не про Україну. Про їхню діяльність традиційну, яка була пов'язана з ПВК "Вагнера"", - сказав Юсов.

Також розвідник прокоментував прогнози журналістів про те, що нібито за півроку у Росії може статися ще один бунт, або Пригожин загине.

"І такі прогнози можуть на чомусь ґрунтуватися, але життя і реальність іноді сміливіші та цікавіші, ніж будь-які прогнози", - додав він.

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії та відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого він давно критикував.

Його бойовики вирушили до Москви, пройшли Ростов, Воронеж та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Відомо, що частина "вагнерівців" справді виїхала до Білорусі, але, де знаходиться сам Пригожин - достеменно невідомо.

При цьому російські ЗМІ встановили, що навіть після бунту компанії Пригожина отримували від Кремля держконтракти.

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