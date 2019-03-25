Приговоривший Януковича к 13 годам тюрьмы судья получает угрозы

Судье, приговорившему беглого президента Виктора Януковича, главе Оболонского районного суда Киева Владиславу Девятко на электронный адрес поступают сообщения с угрозами от C14. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Кроме того, соответствующие сообщения получают и другие судьи.

"Председатель Оболонского районного суда города Киева Девятко Владислав Владимирович и председатель Сумского окружного административного суда Шаповал Николай Михайлович сообщили, что 18 марта 2019 года на официальные электронные адреса судов поступило сообщение от отправителя C14UA@i.ua, которое содержит высказывания: "Всем судьям Украины смерть", "Герои не умирают - умирают враги", "Слава нации! Смерть врагам!", а также предупреждение "Мы идем к тебе", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщение по электронной почте C14UA@i.ua поступило на электронный адрес Чугуевского городского суда Харьковской области. В нем также отмечается "Всем судьям Украины смерть", "Мы идем к тебе", "Жди сволочь".

"Девятко В.В., Шаповал Н.Н., Гуменний З.И. считают указанные действия проявлением давления и вмешательства в их профессиональную деятельность с применением угроз жизни и здоровью и сообщили об этом Высшему совету правосудия и генеральному прокурору", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что в соответствии со статьей 73 закона "О Высшем совете правосудия", указанные сообщения внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. ВСП проведет проверку изложенных судьями фактов и примет соответствующее решение.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не имеет российского гражданства и планирует вернуться в Украину.