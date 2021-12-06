Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе

Верховный Суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно нему, он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда .

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

При этом обвинение не смогло доказать, что Янукович знал о намерениях Путина оккупировать Крым.