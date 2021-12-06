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Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе

Автор: Илона Свиридова

Верховный Суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно нему, он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Приговор Оболонского суда Киева… Януковичу Виктору Федоровичу… оставить без изменений", - объявил судья.

Отметим, мотивировочная часть решения будет объявлена 13 декабря.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

При этом обвинение не смогло доказать, что Янукович знал о намерениях Путина оккупировать Крым.

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госизменаЯнукович