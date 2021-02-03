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Приговор Навальному: Кулеба призывает "принудить" РФ уважать права человека

Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального является "рекордом произвола в России". Он призывает международное сообщество отреагировать.

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Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Россию нужно принудить уважать права человека.

"Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо принудить. Это задача международного сообщества", - написал он.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 3,5 года.

После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей.

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Новости Украины НавальныйДмитрий Кулеба