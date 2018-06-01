Что приготовить из клубники: интересные рецепты

Пошаговые рецепты блюд из клубники: освежающие напитки, сладкие лакомства, ароматная выпечка

Что приготовить из клубники, необычные идеи с использованием первой летней ягоды, простые рецепты десертов, полезные и вкусные напитки, а также варианты блюд с клубникой для легкого завтрака - в подборке пошаговых рецептов от Styler.

Рецепты из клубники: освежающие летние напитки

Клубничный смузи - идеальный вариант для завтрака или перекуса в жаркую погоду. Для его приготовления потребуются:

200 г клубники

1 средний банан

100 г молока жирностью 2,5%

щепотка ванилина

Сахар в данном рецепте не используется, т.к. банан достаточно сладкий, но сладкоежки могут добавить в смузи чайную ложку меда. Готовка этого блюда займет не больше 5 минут. Фрукты помыть, банан измельчить, добавить охлажденное молоко, ванилин и взбить блендером. Рецепт можно разнообразить, используя вместо молока натуральный йогурт без добавок или ванильное мороженое (150 г).

Фото: Клубничный смузи (pixabay.com/skeeze)

Клубничный мохито можно приготовить как с добавлением алкоголя, так и без него. Освежающий и ароматный напиток - именно то, что нужно для летних вечеров.

Необходимые ингредиенты:

клубника - 10 средних ягод

листочки свежей мяты - 10-12 шт.

лайм - 1 шт.

спрайт - 0,5 л

кубики льда - по вкусу

Нарезать 6 ягодок клубники, лайм, листья мяты растереть в ступке или нарезать. На дно стакана выложить лед, измельченную клубнику, мяту, дольки лайма, залить спрайтом. Оставшиеся ягодки использовать для украшения напитка.

Фото: Клубничный мохито (pixabay.com/StockSnap)

В алкогольном варианте мохито используется:

белый ром - 50 мл

газированная вода - 150 мл

лайм - половинка

клубника - 4 шт.

мята - 10 свежих листочков

клубничный сироп - 15 мл

лед - по вкусу

Лайм нарезать дольками, поместить в стакан (450-500 мл), туда же добавить клубнику и мяту. Хорошо размять коктейльной ступкой или ложкой. Затем наполнить стакан до половины мелко колотым льдом, добавить ром, сироп, перемешать. После этого нужно добавить еще льда, тоник и украсить мохито веточкой мяты и ягодкой клубники.

Что приготовить из клубники: выпечка и десерты

Пирог с клубникой на йогурте получается нежным и ароматным. К тому же, рецепт является достаточно низкокалорийым, и кусочек этого десерта совсем не навредит фигуре. Тесто готовится без добавления дрожжей и сливочного масла. Необходимые продукты:

2 яйца

150 - 200 г сахара

240 г муки

200 мл растительного масла

200 г греческого йогурта

18 г разрыхлителя

ванилин 0,5 ч.л.

соль - 1 щепотка

крахмал - 2 сл. л

клубника - 250 г

Фото: Пирог с клубникой (pixabay.com/Skitterphoto)

Яйца взбить с сахаром, добавить густой греческий йогурт, влить масло без запаха, затем высыпать ванилин и щепотку соли. Муку отдельно смешать с разрыхлителем и ввести в смесь. Чтобы клубника не давала слишком много сока, ягодки присыпать крахмалом. В разъемную форму вылить половину теста, разложить клубнику и залить оставшимся тестом.

Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Готовность пирога проверить шпажкой. В качестве украшения можно использовать сахарную пудру, клубничный джем или свежие ягоды.

Клубничный торт без выпечки готовится с использованием желатина и перед подачей на стол должен настояться в холодильнике. Для приготовления этого простого и вкусного лакомства необходимо использовать такие ингредиенты:

клубника - 200 г

банан - 1 шт

сметана 15-20% - 500 г

вода - 200 мл

желатин - 3 ст. л.

сахар - 100 г

печенье "топленое молоко" - 5 шт.

ванилин - 0,5 ч.л.

Фото: Клубничный торт без выпечки (pixabay.com/markusspiske)

Желатин залить теплой водой, размешать и оставить для набухания. Сметану перемешать с сахаром и ванилином. Смесь с желатином поставить на плиту, постоянно помешивая, дождаться растворения крупинок, после чего ввести желатин в сметану с сахаром.

Печенье поломать на кусочки, клубнику и банан нарезать, смешать со сметанно-желатиновым "тестом". Несколько ягодок можно оставить для декора торта. Разъемную форму застелить пищевой пленкой, на дно выложить нарезанную дольками клубнику в качестве украшения и залить ее смесью. Поставить десерт для застывания в холодильник на ночь. Когда торт будет готов, перевернуть его и снять форму.

Необычная идея завтрака с клубникой

В сезон клубники многие добавляют эту ягоду в овсяную кашу на завтрак, однако существует довольно оригинальный рецепт использования клубники в приготовлении ризотто. Для этого понадобится:

1 ст. риса арборио

200 г клубники

2 ст. л. сахара

50 мл сливок

2 ст.л. растопленного сливочного масла

2 ст. л. натертого сыра пармезан

лимонный сок, свежая мята - по вкусу

Фото: Клубника на завтрак (pixabay.com/Foundry)

Клубнику помыть и нарезать каждую ягодку на 4 дольки. Рис обжарить на сливочном масле в течение 2 минут, чтобы зернышки покрылись масляной пленкой. Добавить сахар, 2 ч.л. лимонного сока, перемешать, оставить под крышкой на слабом огне, пока рис не впитает влагу. После этого небольшими порциями добавлять в рис горячую кипяченую воду. Каждую последующую порцию воды вливать только после поглощения влаги. Варить ризотто лучше в открытом сотейнике.

Когда рис будет фактически готов, добавить клубнику и готовить до момента, когда зернышки станут мягкими с небольшой твердостью в серединке. В конце приготовления влить в рис сливки, перемешать и выложить на тарелки. Перед подачей ризотто посыпать пармезаном и украсить веточками мяты.

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