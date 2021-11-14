У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені

В Афганістані вибухнув мікроавтобус з людьми. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera .

Вибух стався в передмісті Кабула Даште-Барчі. Після вибуху мікроавтобус згорів повністю.

Серед загиблих відомий афганський журналіст, який працював на телеканал Ariana Хамід Сейхані.

"На жаль, ми втратили ще одного репортера", - повідомив Центр афганських журналістів.

Прилегла лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого і чотирьох поранених.

У лікарні водій автомобіля розповів журналістам, що в якийсь момент під час його маршруту в автобус сів підозрілий чоловік, а через кілька хвилин позаду нього стався вибух.

Він побачив двох пасажирів з палаючим одягом, що випали із задньої частини автомобіля.

"Я був у своїй машині, і в автомобілі перед нами стався вибух. Він був повністю спалений", - повідомив ще один очевидець.