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У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені

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Афганістан, Неділя 14 листопада 2021 05:03
У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені Фото: в Афганістані вибухнув мікроавтобус (twitter.com/Ahmadi010Mt)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістані вибухнув мікроавтобус з людьми. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera.

Вибух стався в передмісті Кабула Даште-Барчі. Після вибуху мікроавтобус згорів повністю.

Серед загиблих відомий афганський журналіст, який працював на телеканал Ariana Хамід Сейхані.

"На жаль, ми втратили ще одного репортера", - повідомив Центр афганських журналістів.

Прилегла лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого і чотирьох поранених.

У лікарні водій автомобіля розповів журналістам, що в якийсь момент під час його маршруту в автобус сів підозрілий чоловік, а через кілька хвилин позаду нього стався вибух.

Він побачив двох пасажирів з палаючим одягом, що випали із задньої частини автомобіля.

"Я був у своїй машині, і в автомобілі перед нами стався вибух. Він був повністю спалений", - повідомив ще один очевидець.

За словами очевидця, вибух стався біля контрольно-пропускного пункту, на якому знаходилися таліби. Відразу ж після цього короткий час були чутні постріли.

Нагадаємо, що в Афганістані біля військового госпіталю прогриміли вибухи. Загинули близько 15 осіб, більше 30 отримали поранення.

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