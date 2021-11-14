У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені
В Афганістані вибухнув мікроавтобус з людьми. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera.
Вибух стався в передмісті Кабула Даште-Барчі. Після вибуху мікроавтобус згорів повністю.
Серед загиблих відомий афганський журналіст, який працював на телеканал Ariana Хамід Сейхані.
"На жаль, ми втратили ще одного репортера", - повідомив Центр афганських журналістів.
Прилегла лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого і чотирьох поранених.
У лікарні водій автомобіля розповів журналістам, що в якийсь момент під час його маршруту в автобус сів підозрілий чоловік, а через кілька хвилин позаду нього стався вибух.
Він побачив двох пасажирів з палаючим одягом, що випали із задньої частини автомобіля.
"Я був у своїй машині, і в автомобілі перед нами стався вибух. Він був повністю спалений", - повідомив ще один очевидець.
За словами очевидця, вибух стався біля контрольно-пропускного пункту, на якому знаходилися таліби. Відразу ж після цього короткий час були чутні постріли.
Нагадаємо, що в Афганістані біля військового госпіталю прогриміли вибухи. Загинули близько 15 осіб, більше 30 отримали поранення.