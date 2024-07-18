У прифронтових областях України будуть блокувати російські радіосигнали

Російська пропаганда

Варто зазначити, що Росія з початку повномасштабної війни намагається просувати фейки в інтернеті. Зокрема, у соціальних мережах росіяни поширюють фейкові відео (діпфейки) з представниками влади та військового керівництва.

Так, нещодавно російські окупанти запустили фейк про нібито наступ у районі населеного пункту Рижівка Сумської області. Сили оборони спростували інформацію.

Детальніше про те, навіщо Росії вкиди про "захоплення" Рижівки - у матеріалі РБК-Україна.

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