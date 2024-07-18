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У прифронтових областях України будуть блокувати російські радіосигнали

Україна , Четвер 18 липня 2024 14:57
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У прифронтових областях України будуть блокувати російські радіосигнали Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У прифронтових областях України будуть блокувати російські радіоелектронні сигнали. Цей крок впроваджують для боротьби з ворожою пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Глава Кабінету міністрів зазначив, що сьогодні, 18 липня, окремим розпорядженням уряд поширює на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення.

Ця система, серед іншого, передбачає блокування ворожих радіоелектронних сигналів.

Російська пропаганда

Варто зазначити, що Росія з початку повномасштабної війни намагається просувати фейки в інтернеті. Зокрема, у соціальних мережах росіяни поширюють фейкові відео (діпфейки) з представниками влади та військового керівництва.

Так, нещодавно російські окупанти запустили фейк про нібито наступ у районі населеного пункту Рижівка Сумської області. Сили оборони спростували інформацію.

Детальніше про те, навіщо Росії вкиди про "захоплення" Рижівки - у матеріалі РБК-Україна.

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