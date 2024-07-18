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В прифронтовых областях Украины будут блокировать российские радиосигналы

Украина , Четверг 18 июля 2024 14:57
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В прифронтовых областях Украины будут блокировать российские радиосигналы Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В прифронтовых областях Украины будут блокировать российские радиоэлектронные сигналы. Этот шаг предпринимается для борьбы с вражеской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Глава Кабинета министров отметил, что сегодня, 18 июля, отдельным распоряжением правительство распространяет на Донецкую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области систему специального телерадиовещания.

Эта система, среди прочего, предусматривает блокировку вражеских радиоэлектронных сигналов.

Российская пропаганда

Следует отметить, что Россия с начала полномасштабной войны пытается продвигать фейки в интернете. В частности, в социальных сетях россияне распространяют фейковые видео (дипфейки) с представителями власти и военного руководства.

Так, недавно российские оккупанты запустили фейк о якобы наступлении в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Силы обороны опровергли информацию.

Детальнее о том, зачем России вбросы о "захвате" Рыжевки - в материале РБК-Украина.

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