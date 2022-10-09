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Прифронтові Жовті Води отримали партію гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

Фото: прифронтові Жовті Води отримали партію продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до Дніпропетровської області черговий гуманітарний вантаж. Допомогу отримали мешканці Жовтих Вод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Цього разу 1,8 тисяч продуктових наборів від фонду отримали переселенці, які оселилися в Жовтоводській громаді. Гуманітарна допомога надійшла до міста в координації з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд уже передав до Дніпропетровської області понад 47 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога