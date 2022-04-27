В Приднестровье заявили о стрельбе возле арсеналов на границе с Украиной

В так называемой "Приднестровской молдавской республике" произошла стрельба возле военных складов в селе Колбасна. Село находится в непосредственной близости к границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Новости Приднестровья".

Отметим, возле села Колбасна находятся крупнейшие арсеналы боеприпасов. По разным оценкам, там могут быть порядка 20 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин, гранат и патронов.

Сообщается, что жертв в результате стрельбы возле Колбасни нет. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в начале недели в Приднестровье заявили об обстреле здания местного "Министерства государственной безопасности", после чего стало известно о подрыве вышек связи.

Официальный Киев заявил, что такими провокациями Россия намерена втянуть Приднестровье в войну против Украины.

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