Приднестровье не является для нас большой угрозой, - Буданов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ .

Главный разведчик уверен, что в военном плане Приднестровье является проблемой для России. Она не имеет доступа в регион, поэтому серьезной опасности оттуда нет.

"Те подразделения, которые находятся в Приднестровье – это и есть вся их сила: примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. А меньшей – радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", – объяснил Буданов.

По словам начальника ГУР Минобороны, непризнанное Приднестровье "большой угрозой не является". Однако фактор "ПМР" Россия будет использовать для дестабилизации Румынии, Молдовы и Украины.