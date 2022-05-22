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В Приднестровье российские военные восстанавливают аэродром и технику

Фото: Приднестровье (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В так называемом Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Максима Марченко.

"Кажется, что за многие годы пребывания в Приднестровье, все, что сделали российские войска - это пропили остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам все запасные части были в наличии" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

Также мы писали, что в Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

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Приднестровье