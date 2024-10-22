Придбати зможе кожен: хетчбек Peugeot 208 перетворили на стильний суперкар

Хетчбек Peugeot 208 Racing побудований з дотриманням вимог нещодавно представленого класу FR6 і став першим його представником. Цей клас створено французькою автоспортивною організацією для змагань місцевого рівня. Загалом такі машини схожі з глобальними ралі-карами категорії Rally4 (монопривід та бензиновий турбомотор), тому і Peugeot 208 Racing має багато спільного з моделлю 208 Rally4. Хоча зроблено чимало спрощень.

Мабуть, головне з них – відмова від п'ятиступінчастої секвентальної коробки передач Sadev на користь цивільної шестиступінчастої "механіки". Бензиновий двигун на 1,2 літра запозичений у версії Rally4, але дефорсований до 145 к.с. та переведений на живлення сумішшю Е85 (85% етанолу та 15% бензину). Інженери стверджують, що таке паливо не лише виділяє на 30% менше CO2, а й дозволяє знизити витрати на 40%.

Проте системи безпеки перенесені з машини класу Rally4 без змін. Так, кузов Peugeot 208 Racing має вварений каркас безпеки, автоматичну систему пожежогасіння та перемикач аварійного відключення маси. На центральній консолі з'явилися специфічні елементи керування, а дисплей має режими відображення гоночної інформації.

Спортивні підвіска та гальма налаштовані спеціалістами відділення Stellantis Motorsport за участю провідних заводських гонщиків, а сталеві штамповані колеса взуті у шини Michelin Pilot Sport 5. Маса машини – 1050 кг.

Замовлення на ралі-кари Peugeot 208 Racing вже відкриті, ціна – 38 900 євро. Для порівняння, ціни на цивільний хетчбек у Франції починаються від 20 850 євро. Клієнти отримають перші спортивні машини у лютому 2025 року.