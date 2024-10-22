UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Придбати зможе кожен: хетчбек Peugeot 208 перетворили на стильний суперкар

Фото: Peugeot 208 перетворили на стильний суперкар (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Підрозділ Stellantis Motorsport представив ралі-кар Peugeot 208 Racing, який має стати доступною гоночною машиною для ентузіастів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Хетчбек Peugeot 208 Racing побудований з дотриманням вимог нещодавно представленого класу FR6 і став першим його представником. Цей клас створено французькою автоспортивною організацією для змагань місцевого рівня. Загалом такі машини схожі з глобальними ралі-карами категорії Rally4 (монопривід та бензиновий турбомотор), тому і Peugeot 208 Racing має багато спільного з моделлю 208 Rally4. Хоча зроблено чимало спрощень.

Мабуть, головне з них – відмова від п'ятиступінчастої секвентальної коробки передач Sadev на користь цивільної шестиступінчастої "механіки". Бензиновий двигун на 1,2 літра запозичений у версії Rally4, але дефорсований до 145 к.с. та переведений на живлення сумішшю Е85 (85% етанолу та 15% бензину). Інженери стверджують, що таке паливо не лише виділяє на 30% менше CO2, а й дозволяє знизити витрати на 40%.

Проте системи безпеки перенесені з машини класу Rally4 без змін. Так, кузов Peugeot 208 Racing має вварений каркас безпеки, автоматичну систему пожежогасіння та перемикач аварійного відключення маси. На центральній консолі з'явилися специфічні елементи керування, а дисплей має режими відображення гоночної інформації.

Спортивні підвіска та гальма налаштовані спеціалістами відділення Stellantis Motorsport за участю провідних заводських гонщиків, а сталеві штамповані колеса взуті у шини Michelin Pilot Sport 5. Маса машини – 1050 кг.

Замовлення на ралі-кари Peugeot 208 Racing вже відкриті, ціна – 38 900 євро. Для порівняння, ціни на цивільний хетчбек у Франції починаються від 20 850 євро. Клієнти отримають перші спортивні машини у лютому 2025 року.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Peugeot