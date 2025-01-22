Придбання Україною ядерних реакторів у Болгарії отримало підтримку від ядерної галузі США, - експерт

Про це заявив старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council .

За його словами, Вашингтонський Інститут ядерної енергії (Nuclear Energy Institute) висловив підтримку можливій угоді, наголосивши на важливості завершення будівництва третього і четвертого реакторів Хмельницької атомної електростанції. Як підкреслює Бланк, це дозволить Україні суттєво збільшити генеруючі потужності в умовах, коли енергетична інфраструктура зазнає постійних атак з боку Росії.

Болгарія пропонує Україні обладнання радянського виробництва, яке раніше було призначене для будівництва АЕС “Белене”. Ці компоненти дозволять завершити будівництво двох реакторів на Хмельницькій АЕС, яка є частиною радянської атомної спадщини України. Автор наголошує, що хоча радянські технології не є довгостроковим рішенням, вони можуть стати критично важливими для забезпечення енергетичної стабільності в найближчі роки.

Бланк також зазначає, що угода з Болгарією має геополітичний вимір. Зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Болгарією важливе на тлі спроб Кремля підривати єдність ЄС. До того ж угода може стати ще одним кроком до глибшої інтеграції української енергосистеми з європейською.

Водночас, за словами автора, угода викликає суперечки в Україні. Частина експертів ставить під сумнів її прозорість і вважає, що країні варто зосередитися на децентралізації енергосистеми. Проте Бланк наголошує, що у нинішніх умовах немає реалістичних альтернатив швидкому завершенню будівництва третіх і четвертих енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

На думку автора, Україна вже сьогодні демонструє значний потенціал для експорту електроенергії до ЄС, що може стати важливою економічною можливістю після війни. Укладення угоди з Болгарією, як вважає Бланк, стане важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності та відновлення країни.