Приобретение Украиной ядерных реакторов в Болгарии получило поддержку от ядерной отрасли США, - эксперт

Приобретение Украиной ядерных реакторов в Болгарии получило положительные отзывы со стороны американской ядерной отрасли, которая поддерживает усилия Украины по расширению атомной энергетики.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council .

По его словам, Вашингтонский Институт ядерной энергии (Nuclear Energy Institute) выразил поддержку возможной сделке, отметив важность завершения строительства третьего и четвертого реакторов Хмельницкой атомной электростанции. Как подчеркивает Бланк, это позволит Украине существенно увеличить генерирующие мощности в условиях, когда энергетическая инфраструктура подвергается постоянным атакам со стороны России.

Болгария предлагает Украине оборудование советского производства, которое ранее было предназначено для строительства АЭС "Белене". Эти компоненты позволят завершить строительство двух реакторов на Хмельницкой АЭС, которая является частью советского атомного наследия Украины. Автор отмечает, что хотя советские технологии не являются долгосрочным решением, они могут стать критически важными для обеспечения энергетической стабильности в ближайшие годы.

Бланк также отмечает, что соглашение с Болгарией имеет геополитическое измерение. Укрепление двусторонних отношений между Украиной и Болгарией важно на фоне попыток Кремля подрывать единство ЕС. К тому же соглашение может стать еще одним шагом к более глубокой интеграции украинской энергосистемы с европейской.

В то же время, по словам автора, соглашение вызывает споры в Украине. Часть экспертов ставит под сомнение его прозрачность и считает, что стране стоит сосредоточиться на децентрализации энергосистемы. Однако Бланк отмечает, что в нынешних условиях нет реалистичных альтернатив быстрому завершению строительства третьих и четвертых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

По мнению автора, Украина уже сегодня демонстрирует значительный потенциал для экспорта электроэнергии в ЕС, что может стать важной экономической возможностью после войны. Заключение соглашения с Болгарией, как считает Бланк, станет важным шагом на пути к энергетической независимости и восстановлению страны.