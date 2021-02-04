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Причини аварії на Запорізькій ТЕС розслідуватиме спеціальна комісія

Енергодар, Четвер 04 лютого 2021 01:17
Причини аварії на Запорізькій ТЕС розслідуватиме спеціальна комісія
Фото: Енергодар (telegram)
Автор: Артур Родивилов

Причина короткого замикання і роботи системи захисту на Запорізькій ТЕС буде встановлена після роботи комісії з розслідування. Розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, пускові операції з включення блоків Запорізької ТЕС в мережу почали в 21:26.

"Блоки ЗаТЕС № 2,3,4 сумарною потужністю 725 МВт відключилися під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ і блоку автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 3 лютого Енергодар залишився без світла і води. Мер міста повідомив, що електрика зникла через аварію на Запорізькій ТЕС. Пізніше в мережі опублікували відео пожежі на Запорізькій ТЕС.

За словами глава міста, дві електропідстанції "Промінь" і "Водозабір" відновили роботу майже через півгодини після відключення, ще одну підстанцію запустили пізніше. Щоб відновити електропостачання, довелося робити аварійне перепідключення.

За станом на зараз майже 100 відсотків житлових будинків Енергодара знову зі світлом. Повний запуск енергоблоків має відбутися в найближчі години.

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