Причиною виникнення дефіциту електроенергії є обстріли і пошкодження енергосистеми, - Міненерго

"Що стосується ситуації з дефіцитом, яку ми спостерігаємо зараз, як ви вже сказали, в нас є обстріли, особливо в прифронтових територіях, практично кожного дня. І дуже часто ці обстріли є причиною пошкоджень роботи енергооб'єктів", - сказала вона.

Гринчук додала, що нещодавно два блоки на одній з теплових електростанцій вийшли в аварійний ремонт через обстріли.

Водночас заступник міністра енергетики запевнила, що обстріли і спричинені ними пошкодження не становлять критичної загрози для роботи енергосистеми.

"Наші енергетики, маючи величезний досвід з попередньої зими, коли в надзвичайно екстрених умовах доводиться відновлювати роботу енергооб'єктів та ліній електропередач, вміють це робити достатньо швидко і ефективно. Що стосується пошкодження об'єктів, там ситуація може бути трішки складнішою. Тому що ремонт на теплових або інших електростанціях - це не такий швидкий процес. В той же час, енергетики працюють над тим, щоби якомога швидше відновлювати пошкоджені потужності", - пояснила вона.

Гринчук зазначила, що проведено і проводиться ремонт на генеруючих потужностях, на всіх об'єктах генерації, а також йде відновлення повітряних ліній електропередач.

"Сьогодні можемо сказати, що наша генерація готова до проходження опалювального сезону. Звичайно, виникають певні непередбачувані обставини, як пошкодження внаслідок обстрілів, негода, які можуть вносити свої корективи в проходження зими", - запевнила вона.

Проте, вона застерегла, що незрозуміло, якого масштабу та масовості будуть ворожі обстріли та яких пошкоджень від цього зазнає енергосистема.

Як повідомлялося, через масовані атаки РФ на енергооб’єкти України вперше склалася ситуація, коли українська енергосистема проходить опалювальний сезон фактично без резервів генеруючих потужностей.