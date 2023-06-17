Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою, - NYT

Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати підрив проходу під водою. Є ймовірність, що глибоко всередині дамби знаходилась "ахілесова п'ята".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання з посиланням на експертів та власне розслідування вважає, що підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.

За даними журналістів, інженери з України та США запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".

Інженери нагадали, що дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найвразливіша частина.

На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

"Якщо ваша мета - знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", - впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня російські військові здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. В результаті даного теракту на правобережжі Дніпра в Херсонській області постраждало приблизно 16 тисяч людей.

Найбільше постраждали прибережні райони та лівий берег, який контролюють окупанти.

Крім того, замість допомоги людям, що зостались на окупованому, лівому березі Херсонської області, росіяни активно обстрілюють постраждалі райони. За минулу добу через обстріли Херсонської області загинули двоє осіб, ще 25 людей отримали поранення.

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