Причетний до атаки на "Амстор" у Кременчуку. Під Брянськом ліквідовано пілота Ту-22М3

Не перша ліквідація пілота РФ

В червні 2022 року у Росії визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

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