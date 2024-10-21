Причетний до атаки на "Амстор" у Кременчуку. Під Брянськом ліквідовано пілота Ту-22М3

20 жовтня під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3. Він причетний до атак на Дніпро та Кременчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1 тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення. Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них - 6 дітей.

Голєнков - пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

"Вранці 20 жовтня у саду села Супонєво під Брянском в Росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голєнкова", - йдеться у повідомленні.

Не перша ліквідація пілота РФ

В червні 2022 року у Росії визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

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