Причастен к атаке на "Амстор" в Кременчуге. Под Брянском ликвидирован пилот Ту-22М3

20 октября под Брянском ликвидировали российского пилота Ту-22М3. Он причастен к атакам на Днепр и Кременчуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Утром 20 октября в саду села Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Дмитрия Голенкова", - говорится в сообщении.

Тело российского пилота обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Что известно о пилоте?

Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к атакам на Днепр и Кременчуг

Пилот причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1 тысячи человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.