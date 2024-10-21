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Причастен к атаке на "Амстор" в Кременчуге. Под Брянском ликвидирован пилот Ту-22М3

Россия, Понедельник 21 октября 2024 09:00
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Причастен к атаке на "Амстор" в Кременчуге. Под Брянском ликвидирован пилот Ту-22М3 Фото: под Брянском ликвидирован пилот Ту-22М3 (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

20 октября под Брянском ликвидировали российского пилота Ту-22М3. Он причастен к атакам на Днепр и Кременчуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Утром 20 октября в саду села Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Дмитрия Голенкова", - говорится в сообщении.

Тело российского пилота обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Что известно о пилоте?

Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к атакам на Днепр и Кременчуг

Пилот причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1 тысячи человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

Не первая ликвидация пилота РФ

В июне 2022 года в России открыто признали ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.

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