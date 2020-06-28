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Причастному к стрельбе в Харьковской области грозит пожизненное заключение

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 18:41
Причастному к стрельбе в Харьковской области грозит пожизненное заключение
Фото: задержанный подозреваемый (hk.npu.gov.ua)

Мужчине сообщили о подозрении

Причастному к смертельной стрельбе в Харьковской области сообщили о подозрении. В расстреле отдыхающих подозревают 53-летнего жителя Барвенковского района.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Мужчину задержали на месте стрельбы. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет, который направили на исследование.

Подозреваемому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о его аресте. Мужчину будут судить сразу за трема статьями.

Напомним, вечером 27 июня в селе Гусаровка рядом с карьером мужчина открыл огонь по компании отдыхающих с детьми. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы в Харьковской области погиб один человек, еще один отдыхающий получил ранение.

Сегодня полиция открыла два уголовных производства по факту стрельбы в Харьковской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ХарьковСтрельба
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