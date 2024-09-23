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Прибуток банків з початку року перевищив 100 млрд гривень

Фото: банки України показали прибуток 106,8 млрд. гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-серпень 2024 року склав 106,8 млрд гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 11,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2024 року зросли на 16,7% до 337,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 18,5% до 231,6 млрд гривень.

Витрати зросли на 19,3% до 231,6 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки до 1,2 млрд гривень.

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Податок на прибуток банків

2023 року для банків підвищили податок на прибуток з 18% до 50%. Наразі діє норма, за якою банки платять податок у 25%.

Проте у Верховній Раді вирішили знову підвищити податок для банків до 50%. Така норма міститься у законопроєкті №11416-д, який ухвалили у першому читанні. Поки що проти підвищення податку для банків виступає Національний банк.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.

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