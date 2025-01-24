"Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні

Зміст

Трамп хоче допомоги Китаю? Що відомо

Учора на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у президента США запитали, чи доб'ється він миру для України протягом року. "З цим питанням треба звертатися до Росії, тому що Україна готова", - відповів Трамп.

Він уже не дає гучних обіцянок покласти край війні за 24 години. Його команда і спецпосланець Кіт Келлогг мають впоратися з цим завданням у 100-денний термін. За логікою президента, одним із перших кроків має стати телефонна розмова з Путіним. Але перший контакт досі не відбувся.

Якщо умовний мирний процес і просувається, то не настільки швидко, як очікував Трамп. Тепер він розраховує на допомогу голови КНР Сі Цзіньпіна, з яким поговорив до інавгурації.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це, до речі, під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому (російсько-українській війні, - ред.) край", - заявив він у Давосі.





Фото: Дональд Трамп розраховує на допомогу Китаю в припиненні війни в Україні (Getty Images)

Про можливу роль Китаю як миротворця каже й президент України Володимир Зеленський. Попри те, що називав "мирні пропозиції" дворічної давнини (про заморожування конфлікту без жодних гарантій) деструктивними і вказував, що підтримкою російського експорту Пекін лише допомагає затягувати війну.

В інтерв'ю Bloomberg Зеленський сказав, що намагається переконати Китай використовувати свій вплив на Росію. Але зазначив, що не розмовляє з Сі Цзіньпіном так часто, як хотілося б. Єдиний телефонний дзвінок між лідерами відбувся ще навесні 2023 року.

"Я впевнений, що він може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп найсильніший, і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого, хто реально може це зробити. Путін дуже сильно залежить від Китаю", - додав він.

Росія не вистоїть проти проукраїнського альянсу, якщо Китай змінить позицію, упевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна він розповів, що Путін дивиться на Сі як на начальника і лише неформальна підтримка з боку Пекіна дозволяє кремлівському диктатору залишатися зовнішньополітичним гравцем.

Щодо самого Китаю, то свою позицію він називає нібито нейтральною, закликаючи до мирного врегулювання через переговори. Водночас розширює економічні зв'язки з РФ і не засуджує її за воєнну агресію проти України. Реагуючи на заклик Трампа, речниця китайського МЗС Мао Нін у звичній манері підтвердила готовність Пекіна сприяти переговорам і залишатися на зв'язку з усіма сторонами.

Своїм зверненням Трамп визнає: його зусиль може не вистачити, щоб змусити Путіна домовлятися про припинення війни. Щодо можливої ролі Китаю заяви робили й інші західні політики. Однак їхні очікування, як і України, можуть виявитися завищеними, вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"З особистого спілкування з китайськими дипломатами знаю, що це їх навіть трохи дратує. Зазвичай вони кажуть, що Китай за мир, але не може змусити Путіна припинити війну. Звісно, тут є певне лукавство. Незважаючи на те, що сама по собі війна створює певні проблеми, Китаю подобається дивитися, як через неї зростає залежність Росії від нього і слабшає Захід", - розповів він у бесіді з РБК-Україна.

"Китайська" політика Трампа і тема війни в Україні

Друга каденція Трампа вдало починається для Китаю. Він утримується від високих мит, посилає сигнал, що між країнами можуть бути "дуже хороші стосунки", і висловив інтерес у поїздці до Пекіна. Крім того, нещодавно надав 75-денну відстрочку TikTok і дав зрозуміти, що попрацює над угодою, яка дасть змогу медіаплатформі працювати в США.

Усе це означає, що, принаймні, зараз той готовий розмовляти з Китаєм. І це чудова новина для останнього. Ставки для Пекіна високі, оскільки торговельна війна у форматі "око за око", подібна до тієї, що була на першому терміні Трампа, може вдарити в найнеприємніший час, коли китайська економіка переживає спад.

Під час телефонної розмови 17 січня Сі Цзіньпін закликав президента США до "нової точки відліку" у відносинах. Але в Китаї не мають ілюзій і прораховують, як використати нинішнє потепління для переговорів із Трампом.

Одним із його перших рішень став указ про перегляд економічних відносин Америки. Ситуація в торгівлі з Китаєм може стати його частиною. Результати дослідження визначать, чи введуть США мита. Весь процес може тривати кілька місяців, що дає Китаю час навести мости з новою адміністрацією або укласти випереджувальну угоду, щоб уникнути більш серйозних санкцій.





Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на порозі можливої "нової точки відліку" у відносинах (Getty Images)

"Китай зрозумів, що з Трампом можна домовитися, але це інший, новий Трамп - те, чого ми домагалися минулого разу, може не задовольнити його нові бажання. Цього разу, замість того, щоб примушувати його до торгової війни, Пекіну краще посміхнутися, зберігати спокій і почати розмову", - цитує CNN шанхайського аналітика з міжнародних відносин Шень Дінлі.

Тарифи на 10% імпорту можуть бути запроваджені вже в лютому як захід у відповідь за те, що Трамп називає роллю китайських постачальників у наркотичній кризі через потоки фентанілу. Але це далеко не 60%-ві мита, якими він погрожував до виборів. Щоб заспокоїти Трампа, Китай може, наприклад, розширити доступ американських компаній до свого ринку і вжити заходів проти експорту хімічних прекурсорів, що використовуються у виробництві фентанілу.

Однак є межа тому, наскільки Китай може прогнутися під Трампа. "Головне - поважати основні інтереси один одного", - заявив Сі Цзіньпін після розмови з ним минулого тижня, згадавши ситуацію навколо Тайваню.

В інтерв'ю Fox News Трамп сказав, що вважав за краще б не використовувати мита проти Китаю, але назвав їх "величезною перевагою", за фактом повністю не відмовляючись від колишніх погроз. У відносинах між країнами нічого не змінилося, взаємні загрози як були, так і є, підкреслює експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

"Попри те, що Трамп називає Сі хорошим другом, з яким вони можуть багато чого досягти, бажання торговельної війни і протистояння нікуди не дінеться. А якщо він не готовий виключити інструмент санкцій, мені здається, антипатія між ними може посилитися", - розповів він РБК-Україна.

Будь-які угоди будуть досягатися на тлі конкуренції за технологічне і військове домінування, боротьби за регіональні інтереси в Азії тощо. При цьому зусилля щодо завершення російсько-української війни теж можуть стати "розмінною монетою" на переговорах між США і Китаєм, пише CNN.

Володимир Фесенко не виключає, що це питання буде темою двосторонніх контактів, якщо Трамп і Сі Цзіньпін вийдуть на переговори щодо торговельних і політичних взаємин. Але навряд чи українське питання стане центральним.

"Поки немає навіть натяку на це. Але якщо раптом сторони почнуть домовлятися умовно не про розподіл світу, а про сфери впливу і пошук балансів, про якусь широку політичну угоду, тоді, можливо, будуть і домовленості щодо України. Але це поки що такий ідеалістичний варіант", - додав політолог.

Чи погодиться Сі Цзіньпін натиснути на Путіна

За останні два з половиною місяці Трамп і Сі Цзіньпін неодноразово обговорювали війну Росії проти України. Бесіда 17 січня була єдиною, про яку оголосили офіційно. Але джерела Nikkei Asia стверджують, що обмін думками відбувався набагато частіше.

Зокрема, коли 7 грудня 2024 року Трамп зустрічався із Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. "Трамп намагався тоді зв'язатися з китайською стороною", - розповіло джерело.

Після тієї зустрічі Трамп у соцмережі Truth Social звернувся до Путіна і відкрито закликав Китай втрутитися. "Якщо так піде і далі, це може перерости в щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Путіна. Зараз його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", - написав він.





Фото: Сі Цзіньпін навряд чи готовий натиснути на Путіна тільки за бажанням Трампа (Getty Images)

Невідомо, чи вдалося тоді зв'язатися з головою КНР. Найімовірніше, так, його попросили переконати Путіна піти на завершення війни, і сигнал було передано в Кремль. Такий висновок випливає з раптової зустрічі Сі із заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим 12 грудня. На той момент між Москвою і Пекіном не було жодних гострих питань, тому могло обговорюватися прохання Трампа, пише видання.

Судячи з усього, китайський лідер або не переконав Путіна, або не робив спроб. Той досі наполягає на нібито готовності припинити вогонь і почати переговори з урахуванням "реалій на землі", тобто за згоди України на російський контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Українська сторона відкидає такий ультиматум.

Напевно Китай припускає, що українське питання може стати важливим кроком на шляху до збереження статусу-кво у відносинах зі США. З іншого боку, Путін готовий до діалогу з другою адміністрацією Трампа. І якщо Сі зіграє важливу роль у завершенні війни, у такому разі зможе розраховувати на поступки Вашингтона.

Учорашнє звернення Трампа було лише закликом, абстрактною заявою, яка з точки зору конкретних політичних дій нікого ні до чого не зобов'язує. Та й немає відповіді на ключове питання: яким чином буде організовано взаємодію між Китаєм і США щодо припинення війни Росії проти України.

На думку Фесенка, Пекін не має наміру поспішати і втручатися. Максимум - активніше заговорить про переговорні зусилля.

"Але тиснути на Путіна і примушувати до завершення війни не буде. Навіщо? Тому що цього хоче Трамп? Китай просто дочекається, коли Трамп не досягне успіху, і тоді, можливо, почне відігравати більш значущу роль у переговорах. Це дуже ймовірний сценарій", - сказав співрозмовник.

Пекін може включитися, коли дійде до погодження формату мирних переговорів і в якому складі вони відбуватимуться, окрім України, Росії та США. Але поки немає чітких заяв, готовий чи ні брати участь Китай, складно оцінити, наскільки дієвим виявиться його внесок.

"Не виключаю, що на якомусь етапі буде запрошення приєднатися до переговорного процесу. Але щоб на умовах, мовляв, нехай Китай натисне на Росію, а в обмін отримає щось від США, навряд чи. Незрозуміло, як Сі і Трамп можуть взаємодіяти щодо припинення конфліктів. Але якщо обидва покажуть готовність впливати на ситуацію, це цікавий варіант. Поки це виглядає утопічно. Вони можуть спробувати це зробити, але не варто чекати якихось результатів для України вже найближчим часом", - додав Фесенко.

Єдине, що може змусити Китай вимагати від Путіна зупинити війну, - це те, коли він буде не тільки не заробляти на війні, а й втрачати гроші, контракти і технології, вважає Краєв.

"Тобто коли Америка та інші наші партнери зроблять так, що мовчазна згода на агресію Росії стане занадто дорогою. І Китаю треба буде думати, як вберегти свої активи, що для нього набагато важливіше", - сказав він.

Експерт також сумнівається, що Сполучені Штати за заявлені в західних медіа 100 днів зможуть домогтися завершення війни в Україні. "Мені здається, якщо вони хоча б стратегію за цей час розроблять, це вже буде великий позитив", - підсумував Краєв.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, публікації CNN і Nikkei Asia, коментарі голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка та експерта Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександра Краєва.