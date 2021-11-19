ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Приблизились к границе. Южная Корея поднимала самолеты из-за истребителей РФ и Китая

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 21:50
Приблизились к границе. Южная Корея поднимала самолеты из-за истребителей РФ и Китая Фото: Южная Корея поднимала самолеты из-за истребителей РФ и Китая (gov.uk)
Автор: Валерия Полищук

Военно-воздушные сили Южной Кореи поднимали самолеты из-за истребителей РФ и Китая. К границе Южной Кореи приблизились два китайских и семь российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhab News.

Военные самолеты России и Китая по отдельности подошли к северо-восточной границе страны, после чего покинули ее, сказали в Объединенном штабе, отметив, что ни один из них не нарушил территориальные воздушные границы Южной Кореи.

Перед их появлением южнокорейские военные направили к месту происшествия истребители F-15 и F-16 и самолет-заправщик KC-330 в качестве "обычного тактического шага" для подготовки к возможным непредвиденным обстоятельствам.

Это первый случай, когда Южная Корея мобилизует самолет-заправщик для такого инцидента. По линии связи китайские власти сообщили южнокорейским военным, что их самолеты провели "обычные" учения.

Южнокорейские официальные лица заявили, что вхождение китайских и российских самолетов в приграничную зону, по-видимому, является частью их совместных учений, отметив, что они нуждаются в дальнейшем анализе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Южная Корея
NEWS
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу