Приблизились к границе. Южная Корея поднимала самолеты из-за истребителей РФ и Китая

Военно-воздушные сили Южной Кореи поднимали самолеты из-за истребителей РФ и Китая. К границе Южной Кореи приблизились два китайских и семь российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhab News .

Военные самолеты России и Китая по отдельности подошли к северо-восточной границе страны, после чего покинули ее, сказали в Объединенном штабе, отметив, что ни один из них не нарушил территориальные воздушные границы Южной Кореи.

Перед их появлением южнокорейские военные направили к месту происшествия истребители F-15 и F-16 и самолет-заправщик KC-330 в качестве "обычного тактического шага" для подготовки к возможным непредвиденным обстоятельствам.

Это первый случай, когда Южная Корея мобилизует самолет-заправщик для такого инцидента. По линии связи китайские власти сообщили южнокорейским военным, что их самолеты провели "обычные" учения.

Южнокорейские официальные лица заявили, что вхождение китайских и российских самолетов в приграничную зону, по-видимому, является частью их совместных учений, отметив, что они нуждаются в дальнейшем анализе.