ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Наблизилися до кордону. Південна Корея піднімала літаки через винищувачі РФ і Китаю

Новость на русском →
П'ятниця 19 листопада 2021 21:50
Наблизилися до кордону. Південна Корея піднімала літаки через винищувачі РФ і Китаю Фото: Південна Корея піднімала літаки через винищувачів РФ і Китаю (gov.uk)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-повітряні сили Південної Кореї піднімали літаки через винищувачі РФ і Китаю. До кордону Південної Кореї наблизилися два китайських і сім російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhab News.

Військові літаки Росії і Китаю окремо підійшли до північно-східного кордону країни, після чого покинули її, сказали в Об'єднаному штабі, зазначивши, що жоден з них не порушив територіальні повітряні кордони Південної Кореї.

Перед їх появою південнокорейські військові направили до місця події винищувачі F-15 і F-16 і літак-заправник KC-330 в якості "звичайного тактичного кроку" для підготовки до можливих непередбачених обставин.

Це перший випадок, коли Південна Корея мобілізує літак-заправник для такого інциденту. По лінії зв'язку китайська влада повідомила південнокорейським військовим, що їхні літаки провели "звичайні" навчання.

Південнокорейські чиновники заявили, що входження китайських і російських літаків в прикордонну зону, мабуть, є частиною їх спільних навчань, зазначивши, що вони потребують подальшого аналізу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Южная Корея
NEWS
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи