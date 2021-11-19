Наблизилися до кордону. Південна Корея піднімала літаки через винищувачі РФ і Китаю

Військово-повітряні сили Південної Кореї піднімали літаки через винищувачі РФ і Китаю. До кордону Південної Кореї наблизилися два китайських і сім російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhab News .

Військові літаки Росії і Китаю окремо підійшли до північно-східного кордону країни, після чого покинули її, сказали в Об'єднаному штабі, зазначивши, що жоден з них не порушив територіальні повітряні кордони Південної Кореї.

Перед їх появою південнокорейські військові направили до місця події винищувачі F-15 і F-16 і літак-заправник KC-330 в якості "звичайного тактичного кроку" для підготовки до можливих непередбачених обставин.

Це перший випадок, коли Південна Корея мобілізує літак-заправник для такого інциденту. По лінії зв'язку китайська влада повідомила південнокорейським військовим, що їхні літаки провели "звичайні" навчання.

Південнокорейські чиновники заявили, що входження китайських і російських літаків в прикордонну зону, мабуть, є частиною їх спільних навчань, зазначивши, що вони потребують подальшого аналізу.