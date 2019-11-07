Президенты США и Турции договорились о дате встречи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Белого дома Дональд Трамп договорились о дате встречи в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Как сообщается, во время недавнего телефонного разговора президенты Турции и Соединенных Штатов Америки договорились, что они встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

В пресс-службе Эрдогана отметили, что встреча лидеров государств будет сосредоточена на двусторонних вопросах, а также на региональных событиях.

"Мы провели эффективный телефонный разговор с президентом США Трампом, где мы обсуждали двусторонние отношения и проблемы в нашем регионе", - заявил Эрдоган по итогам разговора с Трампом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции может отказаться от визита в Вашингтон после того, как Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армянского народа. В Анкаре выступили против принятой американским Конгрессом резолюции.

РБК-Украина писало, что 30 октября Палата представителей США приняла резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, что происходили в период с 1915 по 1923 год.