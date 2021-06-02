Президентский университет Зеленского: когда создадут и как будут учить студентов

"Страна, которая стремится быть конкурентоспособной в современном мире, должна определить образование и науку своими стратегическими сферами. Ведь развитие демократического, успешного, активного общества, развитие любых сфер - безопасность, оборона, всегда актуальная экономика, медицина, промышленность, IТ или агро - все это невозможно без хорошо образованных, эрудированных, креативных наших граждан", - заявил президент.

Одним из новых учебных заведений, которое будет готовить высококвалифицированных специалистов, должен стать президентский университет, указ о создании которого подписал Владимир Зеленский. Этот вуз запланировали сделать современным инновационным образовательным и научным центром.

"Это - заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях - направлениях настоящего и завтрашним вызовам", - рассказал Владимир Зеленский во время подписания указа.

В частности, речь идет о подготовке специалистов в сферах информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических, биологических технологий.

В планах отбирать в университет лучших выпускников школ. В первом наборе будут учиться 120 студентов, а за первые 5 лет работы этого центра их количество возрастет до 600 человек.

Преподавать им будут лучшие украинские специалисты и иностранные преподаватели с применением самых современных методик преподавания, а государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальную и международную стажировку.

После окончания президентского университета выпускники смогут работать в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, органах власти.

"Сотни и тысячи студентов в дальнейшем смогут получать качественное базовое образование как в теории, так и на практике. Они не будут волноваться за свое будущее рабочее место, потому что в 90% случаев они будут знать, куда пойдут работать: либо на государственную службу, либо в частную высокотехнологичную компанию, либо в научное учреждение. Этому будет способствовать государственно-частное партнерство в образовательной отрасли. Инициатива президента является сверхважной, и уверен, в ближайшее время мы увидим результаты ее реализации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

А в Министерстве цифровой трансформации надеются, что президентский университет станет базой для подготовки лучших государственных топ-менеджеров.

"Мы сегодня видим, что быстрее всего растут те страны, которые переходят на формат и на развитие цифровой экономики, а это - цифровая трансформация каждой отрасли. Нам нужно строить государство на фундаменте таких людей, которые понимают, как стать первой страной в мире. И я считаю, что президентский университет будет таким фундаментом", - убежден вице-премьер - министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Инициативу Зеленского поддержало парламентское большинство партии "Слуга народа".

"Всегда легче создать с нуля новое учреждение, чем реформировать старые. Понятно, что реформы в образовании нужны и мы это делаем, но рациональное решение - создавать и те структуры, которые поднимут отрасль до высших стандартов. Президент инициировал создание такого университета, который сможет стимулировать повышение стандартов образования и в других университетах. Он станет точкой роста для всей образовательной системы", - считает глава политической партии СН Александр Корниенко.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, концепция создания нового университета с нуля, который планируют построить в Киеве на территории ВДНХ, достаточно затратная.

"Весь концепт, вместе с созданием проектного офиса, разработкой необходимой документации и первичным оборудованием - это примерно 7,2 млрд грн из расчета на 3 года", - подсчитал он.

В то же время в партии "Слуга народа" отмечают, что деньги под такой проект найти реально.

"У нас в прошлом кризисном году перевыполнение бюджета составило 54 млрд грн, и в этом году эта тенденция сохраняется. А еще есть потенциал в закрытии различных "серых" схем, которые пока существуют, поэтому мы точно найдем деньги не только на создание нового университета, но и для увеличения финансирования других вузов", - утверждает Корниенко.

По словам первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, в парламенте уже готовят законопроект о создании президентского университета и в ближайшее время его зарегистрируют.

"Мы начинаем разработку законопроекта, он будет касаться отдельной единицы - президентского университета. Все его общие вопросы уже проработаны, думаю, в ближайшее время вы увидите этот законопроект", - пообещал Стефанчук.